Врач назвала симптомы нехватки витамина D

Нехватка витамина D в организме может стать причиной плохого сна, слабости и даже болей и спазмов в мышцах, заявила терапевт Лиа Мелконян. Она уточнила, что пациенты также жалуются на нарушение равновесия, хронические головные боли и плохую концентрацию внимания, пишет «ФедералПресс».

Это снижение физической выносливости, это общая слабость даже при недостаточном объёме физический действий. Это плохой сон, мышечная слабость. Это слабость мышц шеи, в основном плечевого сустава. Это спазмы в мышцах, боли в суставах, боли в мышцах, — перечислила врач.

Среди других жалоб пациентов с нехваткой витамина D терапевт выделила набор веса, сухость кожи, выпадение волос и снижение иммунитета. Мелконян подчеркнула: нехватка витамина D провоцирует хронические боли в суставах и мышцах, а также может вызвать заболевания ротовой полости.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала симптомы дефицита магния в организме. По её словам, из-за нехватки этого микроэлемента кровеносные сосуды становятся жёсткими и постоянно находятся в напряжённом состоянии.