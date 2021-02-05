Врач назвал симптомы COVID-19, требующие срочного обращения к доктору

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Существует ряд симптомов заражения коронавирусной инфекцией нового типа, при которых необходимо незамедлительно обращаться к медицинскому специалисту. О них в разговоре с журналистами рассказал главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех.

В числе симптомов, требующих срочного обращения к доктору, эксперт перечислил боль в груди, проблемы с дыханием, речью или трудности с передвижением. Абдех в общем охарактеризовал их как «любые серьёзные симптомы».

При каждом из основных симптомов коронавируса, будь то кашель, потеря вкуса и обоняния, высокая температура или утомляемость, необходимо немедленно самоизолироваться, — цитирует фармаколога Daily Express.

По состоянию на субботу, 6 февраля, в мире COVID-19 заразились свыше 104 млн человек. Число жертв инфекции почти дошло до 2,3 млн.

Как ранее передавал NEWS.ru, французские учёные выяснили, в какие моменты пациенты, заражённые коронавирусом, наиболее заразны. Они проанализировали данные 655 больных, поступивших во французскую больницу в марте 2020 года.

С помощью компьютерной модели специалисты смогли проследить показатели коронавируса в крови пациентов на разных стадиях заболевания. Кроме того, исследователям удалось выяснить длительность распространения вируса и показатели смертности.