Учёные выяснили, когда COVID-пациенты наиболее заразны

https://static.news.ru/photo/e5227cc8-67c7-11eb-affb-96000091f725_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Французские учёные выяснили, в какие моменты пациенты, заражённые коронавирусом, наиболее заразны. Они проанализировали данные 655 больных, поступивших во французскую больницу в марте 2020 года.

С помощью компьютерной модели специалисты смогли проследить показатели коронавируса в крови пациентов на разных стадиях заболевания. Кроме того, исследователям удалось выяснить длительность распространения вируса и показатели смертности.

Исследование показало, что максимальная вирусная нагрузка достигается за день до проявления симптомов. Учёные подчеркнули, что чем выше вирусная нагрузка, тем меньше времени проходит между заражением и появлением признаков заболевания.

Также специалисты отметили, что у пациентов в возрастной группе старше 65 лет патоген выводился из организма в среднем на три дня дольше, чем у молодых. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее NEWS.ru писал, что антитела к коронавирусной инфекции не исчезают из организма полностью, со временем снижается их активная выработка. Об этом заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Противодействуют вирусу не только антитела, но и вся иммунная система. Сокращение антител является обычной практикой, которая происходит не только после COVID-19.