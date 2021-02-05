Учёные выяснили, когда COVID-пациенты наиболее заразны

Французские учёные выяснили, в какие моменты пациенты, заражённые коронавирусом, наиболее заразны. Они проанализировали данные 655 больных, поступивших во французскую больницу в марте 2020 года.
С помощью компьютерной модели специалисты смогли проследить показатели коронавируса в крови пациентов на разных стадиях заболевания. Кроме того, исследователям удалось выяснить длительность распространения вируса и показатели смертности.
Исследование показало, что максимальная вирусная нагрузка достигается за день до проявления симптомов. Учёные подчеркнули, что чем выше вирусная нагрузка, тем меньше времени проходит между заражением и появлением признаков заболевания.
Также специалисты отметили, что у пациентов в возрастной группе старше 65 лет патоген выводился из организма в среднем на три дня дольше, чем у молодых. Об этом
Ранее NEWS.ru писал, что антитела к коронавирусной инфекции не исчезают из организма полностью, со временем снижается их активная выработка. Об этом заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Противодействуют вирусу не только антитела, но и вся иммунная система. Сокращение антител является обычной практикой, которая происходит не только после COVID-19.