Врач-иммунолог объяснил, что антитела к коронавирусу не исчезают полностью

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Антитела к коронавирусной инфекции не исчезают из организма полностью, со временем снижается их активная выработка. Об этом заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Снижается их выработка примерно через два или три месяца. Затем они также не исчезают до конца, просто их выработка сводится до минимума, — объяснил Жемчугов в эфире телеканала «360».

Противодействуют вирусу не только антитела, но и вся иммунная система. Сокращение антител является обычной практикой, которая происходит не только после COVID-19.

По словам медика, после того как человек переболел, в организме сохраняется иммунологическая память. Как только иммунная система вновь встретится с вирусом, клетки, оставшиеся в этой памяти, начнут вырабатываться и противостоять инфекции.

Ранее исследователи из Сибирского отделения Российской академии наук обнаружили антитела против коронавирусной инфекции, которые могут нейтрализовать вирус и могут использоваться для создания лекарства.

Как писал NEWS.ru, антитела к коронавирусу могут передаваться от матери к ребёнку через плаценту и с грудным молоком. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Специалист пояснил, что это является хорошо известным законом природы, поскольку грудное вскармливание влияет на то, что фактически до полугода ребёнок защищён антителами, получаемыми от матери.