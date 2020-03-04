4 марта во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Это одна из самых распространенных половых инфекций. Около 80% сексуально активного населения в течение жизни встречаются с вирусом. ВПЧ может вызвать онкологические заболевания у женщин и мужчин. От вируса папилломы человека не существует лекарства, зато есть эффективные вакцины, препятствующие распространению недуга.

Об опасности ВПЧ и основных группах риска в беседе с NEWS.ru рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Галина Минкина.

— Кому нужна вакцинация против ВПЧ?

— Абсолютно всем. Девочкам, мальчикам, мужчинам, женщинам. Это нужно, как для личной защиты, так и для создания так называемого коллективного, популяционного иммунитета. Чтобы снизить распространенность ВПЧ и заболеваний, которые с ним ассоциированы.

— В каком возрасте необходимо прививаться?

— Четырехвалентная вакцина, которая реализуется в России, предназначена женщинам в возрасте с 9 до 45 лет, для мужчин — от 9 до 26 лет. Основная целевая группа для вакцинации — это подростки перед началом сексуальной жизни. Оптимальный возраст — 11-13 лет.

— Соответствует ли действительности представление, что мальчики и мужчины являются лишь носителями ВПЧ, но никаких заболеваний вирус у них не вызывает?

— Неправда. И мальчики, и мужчины также страдают от ВПЧ-ассоциированных заболеваний. Например, генитальные кондиломы, папилломы гортани и глотки, рак анального канала, рак полового члена. Программ скрининга на эти виды рака у мужчин не существует. Поэтому нередко они выявляются слишком поздно.

Антон Кардашов/АГН «Москва»

— Какие виды рака у мужчин и женщин чаще всего вызывает ВПЧ?

— В 100% случаев он является причиной рака шейки матки, в 90% — причиной злокачественных новообразований заднего прохода, причем как у мужчин, так и у женщин. В 30-80% случаев из-за него возникает рак ротовой полости и глотки. Из 170 штаммов папилломавирусов, 15 являются онкогенными. Самым «злым» мы называем штамм № 16. Он чаще других вызывает рак шейки матки и другие раки, связанные с ВПЧ.

— Какова распространенность ВПЧ в России и в мире?

— Сейчас это самая частая инфекция, передаваемая половым путем. Одномоментно ВПЧ инфицировано примерно 12% населения в мире или 660 млн человек. В России сейчас онкогенными ВПЧ инфицировано примерно 13% женщин репродуктивного возраста. Есть возрастные группы, где этот показатель выше остальных. Около 34% студенток носят в себе инфекцию и 40% сексуально активных девочек подростков. К счастью, многие из них «вылечиваются самостоятельно». Иммунитет подавляет папилломавирус за один-два года. Только 10-15% инфекций переходит в опасную хроническую форму.

— От чего зависит перейдет ли вирус в хроническую форму или нет?

— Мы пока этого не знаем. Механизмы изучаются. Одно известно наверняка — лекарства от ВПЧ не существует и прививка — это единственный способ его остановить.

؅— Если человек уже заражен ВПЧ, если ли смысл ставить прививку?

— Безусловно. Она защитит его от тех вирусов, с которыми он еще не встречался, от будущих инфекций, от повторения уже перенесенных инфекций. Но поставленная прививка ни в коем случаев не отменяет скрининг.

— В России четырехвалентная вакцина против вируса папилломы человека существует уже 15 лет. Доступна ли она людям?

— В Национальный календарь профилактических прививок она пока не включена. Вакцина доступна бесплатно только в рамках отдельных региональных программ. Жителям остальных придется выложить за неё серьёзную сумму.