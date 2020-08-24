ВОЗ обсуждает с РФ эффективность российской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/b6f102da-e602-11ea-8410-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения обсуждает с российскими властями разработанную в РФ вакцину от коронавируса. Об этом 24 августа на брифинге заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

Мы находимся в диалоге с российским властям. Запросили информацию относительно безопасности и эффективности, — цитирует ТАСС представителя организации.

По словам Сваминатан, крайне важной является третья фаза клинических испытаний вакцины, которая в настоящее время продолжается.

Между тем старший советник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлворд уклонился от ответа относительно того, рекомендует ли организация использовать российскую вакцину.

Что касается использования специфических вакцин, то рекомендация ВОЗ на этот счёт осуществляется в рамках процесса лицензирования, — заявил он.

Ранее Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи подал в Минздрав страны документы для получения разрешения на проведение третьего этапа испытаний вакцины против коронавирусной инфекции. Однако учреждение пока не получило ответа министерства, заявил директор центра Александр Гинцбург. Он добавил, что уже заключены договоры на страхование 40 тысяч добровольцев. По его словам, доз «Спутника V» достаточно для начала следующего этапа испытания препарата. Гинцбург подчеркнул, что 40 тысяч доз в наличии нет, так как одновременно такой объём вакцины всё равно вводить не будут, однако в данное время «Спутника V» хватит на две трети участников исследования.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом 11 августа. Уже выпущена первая партия препарата. Эта «прививка» является двухкомпонентной, а основой её являются аденовирусы. Центр Гамалеи уже представил инструкцию по медицинскому применению вакцины, а любое её использование, как заявил разработчик, будет проходить под жесточайшим контролем. Однако у «Спутника V» есть и противопоказания — беременным и кормящим матерям делать такую прививку нельзя.

В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата. Минздрав РФ уже заявил, что медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований. То же касается людей из групп риска, писал NEWS.ru.