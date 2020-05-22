Мытьё головы — это больше, чем гигиеническая процедура. Если выбрать правильные средства по уходу, можно улучшить состояние волос. Художник-модельер парикмахерского искусства, стилист Недели моды в Москве и программы «Модный приговор» Татьяна Колотвина перечислила основные ошибки, которые совершают женщины во время ухода за шевелюрой.

Не читать состав шампуня

Узнать хороший ли шампунь можно почитав, что находится в его составе. На этикете всегда первыми указываются ингредиенты, которые содержаться в продукте в большем количестве. А последними те, которых меньше. Если масла, экстракты и другие полезные вещества оказались в конце списка, а в его начале вы видите непонятные и труднопроизносимые слова — откажитесь от покупки. Это значит, что пользы в таком продукте не больше, чем в хозяйственном мыле.

Хороший шампунь, содержащий полезные вещества, не всегда стоит дорого. Он может быть и средней ценовой категории. Если у вас нет серьёзных проблем с волосами не обязательно покупать профессиональную косметику, можно использовать массмаркет. Татьяна Колотвина Художник-модельер парикмахерского искусства, стилист Недели моды в Москве и программы «Модный приговор» Художник-модельер парикмахерского искусства, стилист Недели моды в Москве и программы «Модный приговор»

Эксперт отметила, что среди дорогих брендов много тех, которые тратят огромные бюджеты на рекламу в ущерб качеству. Поэтому высокая цена не всегда означает, что средство хорошее. Это правило не распространяется на профессиональную косметику, в некоторых средствах подобного формата содержится до 95% натуральных ингредиентов. Такие шампуни в обычных магазинах не купишь. Они реализуются через салоны.

Слишком высокая температура воды

Многие любят слишком горячий душ. Для тела это может быть полезно, но не для волос. Идеальная температура воды для мытья головы — 36-37 градусов. Кипяток, попадая на волосы, нарушает их структуру и активирует работу сальных желёз — это значит, уже к вечеру у вас снова будут жирные корни.

Слишком холодная вода также не сулит вашим волосам ничего хорошего. Это может провести к нарушению местного кровообращения. Уменьшается количество веществ поступающих к фолликулам. Это сильно отражается на волосах. Они становятся тусклыми, ослабленными и ломкими.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Не использовать кондиционер для волос

Кондиционер — это не прихоть, а необходимость. По словам Татьяны Колотвиной, многие из её клиентов с тонкими волосами избегают этого средства, потому что теряется объём причёски. Эта проблема легко решается специальным спреем, который уплотняет структуру волоса.

Шампунь открывает чешуйки волос, если мы их не «закроем» кислой средой кондиционера, то их состояние ухудшится. Волос должен быть «запечатанным» это его нормальное природное состояние.

После кондиционера эксперт рекомендует использовать маску для волос. Обычно для достижения эффекта хватает 1-3 раз в неделю. Особенно нужно обратить внимание на это средство, если волосы пересушенные. В таком состоянии они находятся у многих. Влагу из волос «крадёт» воздействие солнца, частое окрашивание, постоянное использование плойки или утюжка. А вьющимся от природы волосам её не хватает всегда, даже если неблагоприятных воздействий нет.

Слишком горячий воздух фена

Лучше не экономить, покупая фен для волос. По словам Колотвиной, самые дешёвые устройства подают слишком горящий воздух. Это губительно для шевелюры и кожи головы. По аналогии с горящей водой раскаленный воздух нарушает структуру и активирует работу сальных желёз. Волосы быстро станут грязными вновь.

Нужно выбирать фен, где есть режим низкой и средней температуры. Лайфхак от мастера: подставьте руку под поток воздуха. Если вам горячо, то для волос такая сушка будет губительной. Компромиссный вариант: держать фен на расстоянии 20-40 сантиметров от волос.

В идеале феном нужно пользоваться как можно реже. Для волос полезно, когда они высыхают естественным путём. Потому что вода не высушивается из волоса и остаётся в нем. Но для многих ежедневная укладка — обязательный ритуал, — резюмирует Татьяна Колотвина.

Людям, которые не могут без фена и утюжка, эксперт рекомендует пользоваться термозашитой. Она сохранит шевелюру от воздействия горячего воздуха.

Michaela Begsteiger/Global Look Press

«Стирать» волосы

Мыть голову правильно тоже надо уметь. Главная ошибка — стирать волосы, как белье в тазу. Такие манипуляции приведут к тому, что они спутаются и расчесать даже в сухом виде их будет проблематично.

Нужно выдавить шампунь на ладошку и нанести его именно на кожу головы. Затем «стягивающим» движением распределить на всю длину волос. Втирать шампунь в волосы не нужно, — сообщила Татьяна Колотвина.

Кондиционер и маски, напротив, следует наносить только на сами волосы, избегая корней. Если вы поступите наоборот, то создадите «пленку», которая будет закрывать кожу и препятствовать дыханию. Это приведёт к очень скорому загрязнению волос.