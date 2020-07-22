Вирусолог сообщил, что ультрафиолет не защищает от прямой передачи COVID-19

https://static.news.ru/photo/0c863710-cbd2-11ea-867d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Врачи считают, что летом риск заразиться коронавирусной инфекцией снижается, так как ультрафиолет разрушает вирус.

Однако ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г. П. Сомова» Галина Компанец напомнила, что, хоть солнечные лучи и деактивируют коронавирус, не стоит забывать, что инфекция передаётся не только через поверхности, но и при прямом контакте.

Вирусолог пояснила, что ультрафиолет разрушает вирус на поверхности лишь на короткое время. Тем не менее, риск заразиться коронавирусом остается даже в летнее время при прямом контакте с заражённым человеком.

В вирусологии известно давно, что ультрафиолет пагубно влияет на вирусы, в том числе оболочечные — такие, каким является коронавирус. Он действует на клеточную стенку, оболочку вируса. Известно, что на свету, который содержит ультрафиолет, вирусы погибают достаточно быстро. При воздействии ультрафиолета они тоже погибают быстро. Это используется как метод дезинфекции в лабораториях, в том числе тех, где работают с особо опасными вирусами, также в медучреждениях и для обработки поверхностей в боксах биологической безопасности, — привели слова Галины Компанец в РИА Новости.

Она напомнила о методе кварцевания и порекомендовала больше находиться на солнце, чтобы снизить риск заражения.

Здесь много аспектов влияния ультрафиолета. Он в том числе инициирует выработку витамина D, позволяет избежать его дефицита. Любой дефицит в организме — это уменьшение жизнеспособности, ухудшение иммунитета, поэтому в принципе солнечный свет — это хорошо. В жаркое время вирус в окружающей среде, попавший от больного на поверхность чего-то, погибает очень быстро — в течение часа точно. Но если это прямой контакт, например при разговоре, когда лицо не защищено маской, при кашле или чихании, всё равно заражение может происходить, — объяснила вирусолог.

Ранее NEWS.ru писал, что инфекционист сообщил, что коронавирус, как и другие вирусы, разрушает солёная вода и ультрафиолет, поэтому риск заразиться вирусом в море минимален. Вирусолог Владимир Оберемок также подтвердил, что ультрафиолет солнечного света уничтожает вирусные частицы. По словам эксперта, если на пляже не контактировать с больным COVID-19 человеком, то шансы заразиться невелики.