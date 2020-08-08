Вирусолог рассказал, может ли COVID-19 поселиться в организме навсегда

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Коронавирус не схож с ВИЧ или гепатитом, которые могут сохраняться в теле человека на всю жизнь. Об этом рассказал профессор Института имени Белозёрского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Таким образом профессор прокомментировал предположение академика РАН Сергея Колесникова о том, что впоследствии коронавирус адаптируется и научится приживаться в человеческом организме и это может стать ещё одной опасностью новой инфекции.

С таким мнением коллеги я не согласен. Такие вирусы, как CoViD-19, не могут персистировать, то есть сохраняться в организме надолго, — пояснил Аграновский агентству URA.RU.

Профессор пояснил, что коронавирус сначала «делает свои дела», а после иммунитет сам его уничтожает.

В Москве на фоне новостей о второй волне эпидемии в Европе возобновились рейды по соблюдению «масочного режима». Ношение масок и перчаток в общественных местах столицы, включая транспорт и магазины, стало обязательным с 12 мая. После снятия ограничений на передвижение требование о наличии средств индивидуальной защиты сохранилось. Однако жители столицы последние недели плохо его соблюдали. Штрафы за несоблюдение «масочного режима» следующие: от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч для тех, кто обслужил людей, пришедших без маски и перчаток, и до миллиона для бизнесменов-«рецидивистов».

Как писал NEWS.ru, Минздрав оценил возможность скорой вакцинации россиян от коронавируса.