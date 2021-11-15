Вирусолог оценил эффективность сочетания вакцины от гриппа и «Спутника V»

Одна вакцина может увеличивать эффективность другой при одновременном введении, но это воздействие необходимо изучать — как и в случае с комбинацией вакцины от гриппа и «Спутника V». Об этом сообщил вирусолог и доктор биологических наук Сергей Нетёсов изданию Lenta.ru. При этом комплексные вакцины существуют давно, в том числе трёхкомпонентные: корь-паротит-краснуха, коклюш-дифтерия-столбняк.

Чтобы доказать, что это [сочетание вакцин] действительно усиливает или хотя бы не мешает друг другу, надо провести определённый набор экспериментов, поэтому слово «может» здесь является лишним, критерий истины — это эксперимент, — сказал Нетёсов.

О том, что сочетание вакцин от коронавируса и гриппа может усиливать их эффект, рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко. Он порекомендовал прививаться ими одновременно за один визит к врачу. Также Мурашко призвал россиян не затягивать с вакцинацией и предупредил, что в противном случае не удастся избежать введения новых ограничительных мер.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что комбинация вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» и AstraZeneca дала высокий иммунный ответ у первых 20 испытуемых. Кроме того, не выявлены побочные реакции или же случаи заражения коронавирусом после вакцинации.