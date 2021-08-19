РФПИ раскрыл эффективность комбинации «Спутника Лайт» и AstraZeneca

В Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что в ходе исследования в Азербайджане комбинация вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» и AstraZeneca дала высокий иммунный ответ. У первых 20 привившихся зафиксирована выработка антител к S-белку вируса.

Комбинация вакцины «АстраЗенека» и первого компонента вакцины «Спутник V» (препарат «Спутник Лайт») демонстрирует высокий профиль иммуногенности в рамках клинического исследования в Азербайджане, — говорится в сообщении.

На текущий день вакцинированы 64 добровольца, набор людей для клинического исследования продолжается. Промежуточный анализ данных также показал, что препараты в комбинации дают высокую иммуногенность. Кроме того, не выявлены побочные реакции или же случаи заражения коронавирусом после вакцинации.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» продемонстрировала высокие показатели безопасности и эффективность на уровне 93,5% в ходе вакцинации населения в Парагвае.