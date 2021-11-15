Мурашко рассказал об эффекте комбинации вакцин от COVID и гриппа

Сочетание вакцин от коронавируса и гриппа может усиливать их эффект. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко. Он порекомендовал прививаться ими одновременно за один визит к врачу.

Мы уже давали информацию о завершении исследований по сочетанию «Спутника» и вакцины от гриппа. Первые результаты показывают, что такая комбинация возможна и даже усиливает эффект. Два укола за один визит к врачу. Это и проще, и быстрее, и удобнее, — сказал министр.

Глава ведомства добавил, что непривитые пациенты хуже переносят коронавирус, а после него ещё довольно долгое время у них могут быть проблемы со здоровьем. Самые тяжёлые осложнения отмечаются у пожилых пациентов.

Мурашко призвал россиян не затягивать с вакцинацией. Он предупредил, что в противном случае не удастся избежать введения новых ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что законопроект о внесении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок Госдума может рассмотреть до конца текущего года. Первый замглавы думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов пояснил, что документ доработан и готов к принятию во втором и третьем чтении как технически, так и юридически.