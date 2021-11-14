Вакцинацию от COVID могут внести в нацкалендарь прививок до конца года

Законопроект о внесении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок Госдума может рассмотреть до конца 2021 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова.

О том, что Совет Госдумы решил перенести рассмотрение данного законопроекта на осеннюю сессию, стало известно летом. Как пояснил Тумусов, за это время проект доработали. Депутат подчёркивает , что на сегодняшний день документ готов к принятию во втором и третьем чтении как технически, так и юридически.

Главная цель, которую он преследует, — определить порядок финансирования вакцинации. Сегодня деньги на прививочную кампанию населения России выделяются из резервного фонда правительства, после принятия этих норм они будут поступать из федерального бюджета, — сказал депутат.

Он также отметил, что если законопроект примут, вакцинация станет обязательной для некоторых групп граждан, включая медиков, учителей и работников торговли. Для остальных она останется добровольной.

Тем временем 12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта, которые требуют наличия QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, в транспорте и общественных местах. Предлагаемые меры связаны со сложной ситуацией с COVID-19 и будут действовать до 1 июня 2022 года, уточняется на сайте правительства. Решение об использовании QR-кодов будут самостоятельно принимать власти каждого региона.