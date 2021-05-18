Виргогамия идёт: россиян охватил новый вид сексуального расстройства

По прогнозу Минэкономразвития, в этом году численность населения России уменьшится на 0,55 млн, годом позже — ещё на полмиллиона человек, а к 2024-му этот показатель вырастет на 1,7 млн. Сейчас коэффициент рождаемости в нашей стране составляет 1,57 ребёнка на одну женщину. По мнению президента Владимира Путина, для существенного улучшения демографических показателей необходимо повысить коэффициент до 1,7. Однако на появление детей влияют психологические факторы. Миллионы людей имеют психические проблемы, которые не позволяют им стать родителями. Сексологи рассказали об одной из новых тенденций в обществе: люди заключают брак, но не живут интимной жизнью. NEWS.ru узнал у экспертов, откуда берётся виргогамия и как с ней справиться.

Ищет отговорки

40-летние Мария и Сергей Ульяновы (имена и фамилия героев изменены по их просьбе — NEWS.ru) — обычная семья из города Санкт-Петербурга. Муж работает в сфере IT, супруга — в маркетинге. 8-летний сын ходит в школу. Внешне они выглядят счастливыми. Проводят выходные в торгово-развлекательном центре, выезжают на пикники, ходят в парк аттракционов. Кажется, что между супругами царит любовь и уважение. За закрытыми дверями всё выглядит совсем иначе.

Сергей и Мария спят в разных комнатах с тех пор, как их сыну исполнилось 3 месяца. Папа перебрался с кровати на диван, чтобы детский плач не мешал ему отдыхать. Там и остался. В интимные отношения с супругой он больше не вступал. Мария знает точно — другой женщины у Сергея нет. Просто ему не нужен секс. Интим, как вид досуга, не интересует её мужу.

Когда Мария и Сергей познакомились, женщина очень хотела ребёнка. Забеременеть получилось быстро. Поженились. Мужчина сразу отказался от секса с супругой под предлогом «не навредить малышу». После родов половое воздержание продолжилось. Теперь Сергей, по его словам, боялся «навредить жене». Даже когда прошли 1,5 месяца и врачи официально дали добро на секс. Муж не хотел прикасаться к супруге. Мария в какой-то момент поняла, что Сергей просто ищет отговорки. Он не хочет возобновлять интимные отношения.

Пара из Санкт-Петербурга начала по этому поводу ссориться. Жена говорила, что «это не семья» и жить как брат с сестрой она не хочет. Муж проявлял в ответ агрессию. Считал, что она уделяет чрезмерное внимание этому вопросу. Мужчина объяснял — он работает слишком много, находится в постоянном стрессе из-за перегрузок. А жена вместо того чтобы поддержать, отравляет ему жизнь постоянными претензиями.

Однажды Мария сорвалась на крик, и получила от супруга оплеуху, это стало финальной точкой. Сексуальный вопрос больше не обсуждался в этой семье. Женщина поняла — убеждать супруга бесполезно. Выхода два: либо смириться, либо разводиться.

За 9 лет нашего брака все половые контакты можно пересчитать на пальцах рук. Это, действительно, единичные случаи. Даже не вспомню, в каком году это было в последний раз, — сказала женщина NEWS.ru.

Мария пыталась проанализировать поведение супруга. Читала множество литературы. Она пришла к выводу, что сексуальная аскеза мужа связана с его воспитанием в родительской семье. Тема интимных отношений была там строго табуирована. С мальчиком о сексе никто не говорил. Родители тоже жили в разных комнатах и имели только платонические отношения. Сергей «впитал» эту модель. В его сознании она является абсолютной нормой.

Не разводиться и жить без секса — такое решение приняла для себя Мария. Холодность супруга компенсируется тем, что он хорошо зарабатывает и в целом заботится о них с сыном. К тому же женщина считает, что ребёнок должен расти в полной семье. Особенно для мальчика важен отец и его постоянное присутствие в жизни. Мария приняла ситуацию и направила энергию в работу и хобби.

Konstantin Kokoshkin /Global Look Press

Миллионы аскетов

В России до 10% супружеских пар как и Мария с Сергеем живут в так называемом «девственном браке», сообщил NEWS.ru клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников. По-научному это явление называется виргогамия. Ей подвержены люди разного возраста. Даже 20-летние студенты полностью отказываются от интимных отношений. Иногда такое решение принимают супруги совместно, иногда — один вынужденно уступает другому.

Люди создают брак для взаимопонимания, для поддержки, чтобы не быть одним. На каких-то других основах, не связанных с сексом. Как правило это семья основанная на дружбе, на схожести взглядов на мир. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Виргогамию психолог назвал «мягкой девиацией». Это не является вариантом нормы, но и не наносит вреда здоровью. Поэтому серьёзным психическим отклонением не считается.

Причины, по мнению психолога, могут быть разными — результат строгого воспитания, моральных принципов, психотравм, религиозных установок. Но одной из самых распространенных является депрессия. Это психическое заболевание, которое по прогнозам экспертов, скоро выйдет на первое место по инвалидизации населения. У больных ей людей полностью пропадает либидо, интимные отношения им становятся не нужны. Так продолжается годами.

Супруги с недиагностированной и нелеченной депрессией находят друг друга. Они живут вместе, поддерживают друг друга, им так комфортно, — сообщил эксперт.

Доктор медицинских наук, профессор, академик Российской Академии Естествознания (РАЕ), член Российского научного сексологического общества Гарник Кочарян в своей статье «Виргогамия (девственный брак): причины, клинические наблюдения, опыт коррекции». Автор выделяет три основные причины целомудренности между супругами. Около 60% случаев — это страх женщины перед интимными отношениями.

Он возникает у боязливых девушек под влиянием рассказов пугающего содержания о том, что может случиться от интима. Поэтому они отказываются в них вступать, — сообщается в статье.

Вторая — «игнорантная» форма возникает в 17% случаев. Она является результатом неопытности и неосведомлённости супругов, их недостаточной ориентации в топографии половых органов, сообщает профессор. То есть у супружеских пар отсутствуют знания и навыки нормальных интимных отношений. Третья причина — импотенция супруга. Из-за нарушения сексуальной функции мужчины интим в паре невозможен.

Самая распространённая причина виргогамии в 21 веке — различные формы задержки психосексуального развития, рассказала NEWS.ru сексолог, уролог, клинический психолог Екатерина Макарова. 25-летний парень может мозгом застрять в 15-летнем возрасте. В развитых обществах происходит слишком долгое взросление людей и поздняя их социализация. Российские мегаполисы к ним тоже относятся. Когда у человека заканчивается биологическое созревание организма (в 16-18 лет), он ещё ребёнок. Парень или девушка учится, не имеет собственных денег, находится под контролем у родителей. Социальная же зрелость наступает в возрасте 25-27 лет.

До середины 20 века под девственным браком подразумевался союз людей, которые не решились вступить в любые сексуальные отношения вообще, добавляет Макарова. В 21-м виргогамия стала другой, сообщает Макарова. Ею страдают люди, у которых сексуальный дебют когда-то случился, но что-то пошло не так. Они решили, что без интима им лучше.

То есть фактически проходит 10 лет между тем, как человек стал готов к сексу и как у него появляется такая возможность. Это очень большой период, люди успевают адаптироваться. То есть освоить суррогатные формы половой жизни, такие, которые исключают партнёрство. Когда они всё-таки попытаются наладить контакт с противоположным полом, это не всем удаётся. Екатерина Макарова сексолог, уролог, клинический психолог, писатель сексолог, уролог, клинический психолог, писатель

Реже других виргогамию выбирают две категории людей, добавляет Макарова. Первые вступили в интимные отношения в возрасте биологического созревания. Они или рано женились, вышли замуж или в семье «существовали лазейки, чтобы молодому человеку реализоваться сексуально».

Хуже всего прогноз у тех людей, которые выросли в семьях с жёсткими запретами, ограничениями. Там родители внушали страх перед интимными отношениями, общением с противоположным полом. Им сложнее других строить полноценную семью, сообщает специалист.

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То зуб болит, то не выспалась

В сети много анонимных историй о девственном браке. Одну из них рассказал пользователь в группе" ВКонтакте" «Подслушано у замужних». Мужчина пишет под псевдонимом, настоящего имени не раскрывает.

2 года вместе с девушкой. Забеременела, родила ребенка. От секса начала отказываться месяца за три до беременности под разными предлогами, видно было,что не хочет. Девять месяцев беременности говорила, что нельзя. Сейчас уже можно, но отказы так и не прекратились. То зуб болит, то не выспалась, то ещё что-то. За год секса у меня не было с ней вообще. Не изменял, ждал, ребёнок всё-таки.

Сейчас терпеть сил уже нет, начал говорить о том, что появляются мысли об измене. В ответ «делай ,что хочешь, если тебе секс важнее, потеряешь семью». При любом упоминании секса прячется, готова не видеться со мной несколько дней только бы не лез к ней с этим. Секс бывает только за какие-то подарки дорогие и когда неделями выпрашиваю.

Сам выгляжу хорошо, всё в порядке, фигура идеальная, в этом плане всё делаю хорошо. Но она говорит ,что любит. Можно ли любить человека и не хотеть, тем более когда вы так недолго вместе и страсть ещё не угасла. Поцелуи, объятия, всё в порядке, вроде не противен ей. Но мне говорит, что ей достаточно 2 раза в год.

Другой пример привёл психолог Валентин Денисов-Мельников. Недавно к нему обратилась девушка, которая встречалась со своим молодым человеком продолжительное время. Она пожаловалась, что парень уделяет повышенное внимание двум другим дамам — проводит с ними досуг. Психолог выяснил, что все участники любовного четырехугольника — девственники. Хотя всем по 25-26 лет. То есть проблемы взрослых похожи на переживания 10-летних детей, у которых ещё не началось половое созревание.

Виргогамия в наше время встречается очень часто. Чем старше люди, тем чаще у них ненастоящий брак между мужчиной и женщиной, а просто взаимовыгодное сожительство двух разнополых существ, сообщил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. Виноват в такой ситуации, по мнению врача, гипогонадизм — низкий уровень половых гормонов, в данном случае, тестостерона. Именно он «отвечает» за либидо, половое влечение. Причин его падения много.

Жизнь без интима скучна и безрадостна, убеждён врач. Секс — серьезный скрепляющий инструмент в отношениях. Для разрядки людям приходится злоупотреблять алкоголем и перебирать с вредной пищей. В результате у людей может появиться лишний вес, развиться алкоголизм и связанные с ним заболевания, рассуждает Калинчев.

Обычно это возрастные изменения, усугублённые применением тех или иных медикаментозных препаратов. У женщин либидо сильно падает из-за гормональной контрацепции. Причиной может быть лишний вес, гиподинамия. Алексей Калинчев врач-эндокринолог и диетолог врач-эндокринолог и диетолог

Решить проблему поможет медикаментозная коррекция гипогонадизма. Если нет серьёзной сопутствующей патологии и возрастных ограничений. Для назначения препаратов эксперт рекомендует обратиться к андрологу или гинекологу.

В некоторых случаях виргогамией люди склонны объяснять обычную супружескую скуку, которая наступает через несколько лет брака, сообщил NEWS.ru профессор, кандидат медицинских наук и практикующий врач-сексолог Александр Полеев. Природой так устроено, что максимум через 4 года влечение к партнёрше существенно снижается. Решать эту проблему люди могут по-разному. Одни идут «налево», другие — пытаются вернуть угасающую страсть, а третьи — вообще теряют интерес к этой сфере жизни.