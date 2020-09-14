«Вектор» рассчитывает на выпуск первой партии своей вакцины в ноябре

https://static.news.ru/photo/52245692-f681-11ea-ae90-fa163e074e61_660.jpg Фото: пресс-служба Роспотребнадзора

В центре «Вектор» сообщил, что первая партия их вакцины от коронавируса после регистрации для проведения расширенных клинических исследований будет выпущена в ноябре. По такой же схеме регистрировалась первая отечественная вакцина «Спутник V» Центра Гамалеи.

Как заявил ведущий научный сотрудник центра Ильназ Иматдинов в эфире Первого канала, после проведения двух фаз клинических исследований препарата, «у всех испытуемых после второй вакцинации наблюдались требуемые титры антител». Он сообщил, что шесть человек «пожаловались на боль в месте введения: за пару дней пропало само собой».

Сейчас вакцина проходит второй этап клинических испытаний, который должен завершиться в сентябре. В нём участвуют 100 добровольцев.

Ранее NEWS.ru писал, что российские учёные опубликовали предварительные результаты первых двух фаз клинических испытаний двух разных форм вакцины от коронавируса «Спутник V». Исследования велись на 76 добровольцах и подтвердили, что обе формы прививки безопасны для здоровья людей и заставляют их иммунитет вырабатывать антитела.