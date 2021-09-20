Ведущий Первого канала объяснил, как определить астму у ребёнка

Врач и ведущий передачи «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус объяснил, как выявить у ребёнка астму, уточнив, что главный признак этого опасного заболевания — бронхообструктивный синдром. Об этом доктор написал в своём Instagram.

Бронхообструкция проявляется после взаимодействия ребёнка с триггерами. Это могут быть аллергены, инфекции, физическая нагрузка и эмоциональное напряжение, табачный дым или другие токсины, — пояснил Продеус.

При это врач пояснил что астма — хроническое заболевание, к которому приводит чувствительность бронхов «к различным раздражителям». Эксперт добавил, что около 105 всех детей страдают от этого заболевания, при этом у 80% из них болезнь проявляется в возрасте до пяти лет.

Продеус также выделил три основных признака, по которым можно отличить астму от других заболеваний, — это приступы кашля, затруднённое дыхание со свистом или хрипом на вдохе и чувство стеснения, тяжести в груди.

Ранее стало известно, что ингалятор от астмы может помочь при лечении коронавируса. Все дело в действующем веществе, которое используют в обоих препаратах.