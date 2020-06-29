В ВШЭ рассказали, сколько человек в РФ могли умереть от коронавируса

https://static.news.ru/photo/d4a5f240-ba06-11ea-97a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты Высшей школы экономики в ходе исследования предположили, сколько людей могли погибнуть в результате распространения коронавирусной инфекции в России.

В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы отмечают, что если бы власти и население проигнорировали сообщения о пандемии и не приняли бы необходимых мер, то жертвами коронавируса потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.

Сами исследователи называют такую оценку завышенной, однако она могла бы стать реальной в случае утраты людьми способности к самообучению и рациональной обработке информации. К этому показателю авторы пришли при помощи логистической кривой, которая не учитывала влияние системы здравоохранения на распространение COVID-19.

Эксперты оговариваются, что исходили в этой модели из того, что темпы развития пандемии всё время остаются на том же уровне, что и в первые 20 дней, передаёт РБК.

Издание уточняет, что есть и другая эпидемиологическая модель, в которой учитываются мощности системы здравоохранения. Согласно ей, если число одновременно болеющих превышает мощности системы, то число смертей будет расти ускоренными темпами. При таком подсчёте, в случае введения в РФ минимальных ограничений, число жертв могло быть больше на 80 тысяч человек. Сохранить жизни, полагают в ВШЭ, помогли правительством меры, а также ответственное поведение людей, ушедших на самоизоляцию и принявших минимизацию контактов. Кроме того, этому способствовали действия руководителей предприятий, перешедших к работе в удалённом режиме.

Отмечается, что общее количество заболевших при минимальных ограничениях могло достигнуть 11,3 миллиона человек.

Ранее врач Евгений Комаровский заявил, что самый плохой вариант развития событий с эпидемией коронавируса произошёл в Италии и Испании. По его словам, погибло большое количество пожилых людей, а система здравоохранения не справилась с наплывом заболевших.

Он добавил, что если вирус будет мутировать, то специалисты не смогут создать адекватную вакцину. По его словам, это худший вариант развития событий, но он маловероятен.

По данным на 29 июня, российские медики за сутки выявили в стране 6719 случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в 83 субъектах. Из них 2123 пациента (31,6%) переносят заболевание без симптомов. С начала пандемии заразились 641 156 человек в 85 регионах. За минувшие 24 часа скончались 93 гражданина с COVID-19. Общее количество жертв вспышки коронавируса в РФ составляет 9166. За последние сутки в РФ выздоровели 4343 пациента. Всего в стране число исцелившихся достигло 403 430.

За всё время пандемии COVID-19 в мире заразились 10 147 906 человек. Умерли 501 955. Выздоровели 5 142 425 человек, передаёт Институт Джона Хопкинса (США). Соединённые Штаты лидируют по числу заболевших — 2 548 996. Из них скончались 125 803. 685 164 гражданина выписались.

На второй строчке — Бразилия: 1 344 143 случаев COVID-19. Из них выздоровели 746 018 жителей.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, начались 18 июня 2020 года, в первую группу вошли 18 добровольцев. В настоящее время вакцинирована уже вторая группа добровольцев. Она состоит из солдат-контрактников и гражданских лиц, в том числе девушек, заявила заведующая терапевтическим отделением Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Светлана Волчихина.

К испытаниям вакцины от коронавируса приступили и в Сеченовском университете. Там вакцинировали вторую группу добровольцев в количестве 20 человек. На предыдущем этапе 18 июня инъекцию ввели первым 18 добровольцам. В первые часы у них наблюдались повышение температуры и головная боль, но в течение суток все симптомы прошли. В университете уточнили, что добровольцы — мужчины и женщины от 18 до 65 лет, к привычному образу жизни они вернутся через 28 дней после вакцинации, писал NEWS.ru.