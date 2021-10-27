В Санкт-Петербурге оценили нагрузку на систему местного здравоохранения

В настоящее время нагрузка на систему здравоохранения Санкт-Петербурга не такая критичная, какой была в конце 2020-го — начале 2021 года. Власти города надеются, что подобная ситуация более не повторится. Об этом сообщил в ходе трансляции в социальной сети «ВКонтакте» председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По словам Лисовца, в конце прошлого — начале нынешнего года в городе была остановлена практически вся плановая медицинская помощь.

Пока на сегодняшний день мы всё-таки сохраняем возможность оказания плановой медицинской помощи в федеральных медицинских организациях, в тех многопрофильных крупных стационарах города, которые работают, назовём так, в «зелёной зоне» <...>. Хотелось, чтобы такая ситуация сохранялась и далее, — сказал Лисовец.

Он также отметил, что городу необходимо избежать увеличения нагрузки на стационары, чтобы не перепрофилировать их в «красную зону».

В Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября установлен период нерабочих дней. В это время будут закрыты кафе и рестораны, непродовольственные магазины, салоны красоты (за исключением парикмахерских услуг), фитнес-центры, аквапарки, ледовые катки. Временно приостанавливается проведение спортивных и физкультурных мероприятий, культурных и зрелищных, конгрессно-выставочных и досуговых мероприятий.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован очередной антирекорд по количеству смертей от коронавируса. За минувшие сутки скончались 1123 человека. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 233 898 россиян.