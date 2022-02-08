В России предложили способ резкого сокращения числа курильщиков

Несмотря на усилия властей, проблема курения в России все еще остается актуальной. Так, средний возраст начала курения табака в стране составляет 17–19 лет, а потребление других никотинсодержащих изделий начинается в возрасте 12–15 лет. Доказано, что курение приносит наибольший вред именно растущему организму. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает ужесточить политику государства в борьбе с курением.

В 2015 году ВОЗ провела исследование распространения табака в России среди учащихся школ в пяти городах. Было выявлено, что в среднем 15,1% детей в возрасте 13–15 лет регулярно употребляют табачную продукцию. Среди студентов вузов и колледжей от никотиновой зависимости страдают примерно 75% юношей и 55% девушек.

Физиологически и ментально человек формируется к 20–22 годам. Поэтому потребление сигарет, вейпов, снюсов, электронных систем нагревания табака и прочих продуктов, содержащих никотин, в юном возрасте имеет гораздо более тяжкие последствия для умственного и физического здоровья, чем для взрослых. Более того, зависимость развивается стремительнее, и начавшим курить в подростковом возрасте во много раз сложнее бросить в дальнейшем.

Maverick Asio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Медицинский директор Центра профилактики и спортивной медицины Мюнхенского технического университета Мартин Халле в интервью изданию Focus заявил, что курение оказывает разрушительное воздействие на сосуды человека. Никотин сужает их, из-за чего в некоторые участки организма плохо поступает кровь. Разово по времени это происходит недолго, но в перспективе ущерб, оказываемый телу, становится серьезным.

По этим причинам в последнее время развитые страны обращают внимание на регулирование курения среди подростков и молодежи. В качестве примера Давыдов приводит опыт Сингапура, который в последние годы регулярно повышает легальный возраст на покупку, использование, владение, продажу и поставку табачной продукции. На конец 2021 года он составляет 21 год. Нарушителям грозят крупные штрафы от 300 (17 тысяч рублей) до 5 тысяч (283 тысяч рублей) сингапурских долларов. Любой гражданин Сингапура может сообщить о выявленном нарушении со стороны продавца, заполнив специальную форму на правительственном сайте.

Кроме того, в Сингапуре разработана Национальная программа по избавлению от никотиновой зависимости IQuit: консультанты в клиниках и в специализированных аптеках регистрируют курильщика и составляют индивидуальную программу в зависимости от его профиля, а также оказывают поддержку бросающему курить по телефону и через онлайн сообщества. Процент курильщиков в Сингапуре сравнительно низкий, и применяемые меры вместе со строгостью закона приводят к дальнейшему его снижению: в 2020 году курильщиков стало 10,1% по сравнению с 10,6% в 2019 году.

В США также повышение возраста для потребления никотина до 21 года показало хороший результат в борьбе с этой проблемой. Власти Новой Зеландии пошли дальше и планируют вообще запретить продажу сигарет в долгосрочной перспективе. Первая цель — снизить долю курильщиков до 5% к 2025 году. На реализацию правительственного плана, а также на поддержку сограждан, желающих бросить курить, из госбюджета выделено 36 миллиона новозеландских долларов (в пересчете около 21,6 миллиона евро).

В Госдуме недавно предложили запретить продажу электронных сигарет, законопроект будет рассмотрен нижней палатой парламента.

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Автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает поднять легальный возраст для никотинсодержащей продукции в России с 18 до 19 лет, через два года — с 19 лет до 20 лет, а через три — до 21 года. Также Давыдов предлагает кардинально повысить штрафы за вовлечение в курение несовершеннолетних. По его задумке, наказание должно составлять 20-40 тысяч рублей вместо нынешних 2-3. Кроме того, наказание следует ужесточить и для продавцов такой продукции, нарушающих закон. Все штрафы Давыдов предлагает направлять на финансирование мероприятий по профилактике курения и избавлению от никотиновой зависимости среди подростков и молодежи.

Дмитрий Давыдов ожидает, что государство обратит внимание на эту инициативу, поскольку её реализация позволит значительно сократить число потребителей никотинсодержащей продукции среди подростков и молодежи. В результате государство сократит экономические потери, связанные с курением и его последствиями, а население станет более здоровым и принесет гораздо больше пользы для развития и процветания страны.