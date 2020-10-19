В России не нашли неизвестных штаммов коронавируса

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Вопрос о норвежском варианте коронавируса требует изучения, в России не выявлено штаммов COVID-19, которые бы существенно отличались от циркулирующих в других странах. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

На данный момент на территории РФ не выявлено штаммов, которые разительно отличались бы от известных вариантов, циркулирующих в других странах, — цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства со ссылкой на ГНЦ «Вектор».

Недавно Норвежский институт общественного здравоохранения сообщил об обнаружении в Тронхейме — третьем по численности населения городе страны — «нового варианта коронавируса, отличающегося от циркулировавшего в государстве раньше». По данным специалистов, у этого вируса в поверхностном белке имеются мутации, которые потенциально могут влиять на эффективность связывания с клетками человека. Исследователи также отмечают, что вопрос о влиянии обнаруженных мутаций на патогенез и инфекционность вируса требует изучения.

Ранее глава ведомства Анна Попова, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, рассказала о штаммах коронавирусной инфекции нового типа, которые есть на территории страны. По её словам, по РФ циркулируют европейский штамм и азиатский. Однако последний был завезён не из Китая, где и началась пандемия.

По данным на 19 октября, российские врачи за сутки выявили 15 982 случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, в том числе зафиксировано активно 4184 (26,2%) без клинических проявлений. Больше всего заражений в Москве — 5376, Санкт-Петербурге — 686 и Московской области — 466. В общей сложности с начала пандемии в стране выявлено 1 415 316 заболевших. Темп прироста составляет 1,1%, писал NEWS.ru.