В Роспотребнадзоре рассказали о новом способе лечения ВИЧ

Метод лечения ВИЧ-инфекции с помощью вырезания участков генома, в который встроился вирус, разрабатывают учёные ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. В настоящее время специалистам удалось достичь определённых успехов. Об этом РИА Новости рассказал руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

По словам академика, подход, использующийся в ЦНИИ, относят к методам генной терапии.

Это вырезание с помощью специальной методики участков геномов, в которые встроился вирус. Наши исследования идут в этом направлении, уже достигнуты определённые успехи, — сказал Покровский.

Он также добавил, что многие страны в настоящее время разрабатывают методику, при которой у инфицированного человека берутся клетки и модифицируются в клетки, невосприимчивые к ВИЧ. После этого они возвращаются в организм и постепенно замещают восприимчивые.

Проблема заключается в том, что любой методике, связанной с изменением генома человека, необходима тщательная проверка на безвредность и безопасность. В этой связи исследования проходят медленно и требуют достаточного уровня финансирования.

Ранее сообщалось, что четвёртый человек в мире излечился от ВИЧ-инфекции. Им стала женщина из Нью-Йорка. В её лечении врачи использовали пересадку стволовых клеток и переливание пуповинной крови.