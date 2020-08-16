Назван главный «инкубатор» бактерий на кухне

https://static.news.ru/photo/55300a2a-e047-11ea-a97f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Märzinger/CHROMORANGE/Global Look Press

Кухонная губка является идеальной средой для размножения бактерий. Она собирает их в 200 тысяч раз больше, чем сидение унитаза. Об этом заявила начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Именно по этой причине использование губок для мытья посуды и обработки овощей запрещено в общепите, отметила специалист в интервью радио Sputnik.

У губок очень пористая структура, кроме того, они поролоновые, и их практически невозможно промыть и продезинфицировать. <...> Если использовать одну губку на все случаи жизни — для мытья раковины, для мытья посуды, для мытья овощей — она будет рассадником заразы на нашей кухне, — подчеркнула Раева.

Она добавила, что менять губку следует хотя бы один раз в неделю, а для разных целей надо использовать разные губки.

В раковине мы моем и корнеплоды, загрязнённые землей, и мясную продукцию, в которой могут находиться патогенные для человека микроорганизмы, гельминты. Лучше выделить отдельную губку для мытья раковины, — уточнила специалист.

Для мытья овощей, по мнению Раевой, лучше использовать щётку. В ней возбудители инфекций не будут задерживаться. Пластмассовые щетки следует постоянно мыть, ошпаривать кипятком и дезинфицировать. В пластмассе патогенная микрофлора растёт в меньших количествах, подчеркнула Раева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что управление по санитарному надзору США обнародовало перечень потенциально смертельно опасных продуктов, ежедневно употребляемых людьми в пищу. В «убойный список» попали яйца, грибы, брокколи, кофе, тунец, арахис, устрицы, сосиски. Например, яйца, если их неправильно приготовить, могут являться источником заболевания, вызываемого бактерией сальмонеллой.