В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии признаков мутации коронавируса

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что лабораторные исследования центра «Вектор» не выявили значимых мутаций коронавируса.

Понятно, что любое изменение нового коронавируса может привести к потере контроля за ним. <...> На сегодняшний день значимых изменений в геномах не обнаружено, которые вели бы к рискам изменений эпидемического потенциала, — приводит РИА Новости слова руководителя ведомства с заседания президиума Российской академии наук.

Она пояснила, что у центра «Вектор» есть 422 изолята, для которых определены полные геномы.

Приказом моим все наши лаборатории, которые работают, отправляют значимый материал на «Вектор» в режиме онлайн, и требования к «Вектору» — не менее 150 геномов нового коронавируса он должен прочесть, собранного из всех территорий, — добавила Попова.

Ранее NEWS.ru писал, что в России стартовал второй этап исследования и оценки коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции.