В РФ число выздоровевших от COVID за сутки превышает количество заболевших

https://static.news.ru/photo/53b76c6a-e2bd-11ea-bcef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

За последние сутки в России из больниц по выздоровлении от коронавирусной инфекции выписали 6090 человек. Новых же диагнозов поставлено 4785, 110 человек скончались. Таким образом, число поправившихся превысило количество выявленных заражённых за сутки.

Согласно данным оперштаба, сейчас COVID-19 болеют 170 494 жителя России. При этом активных случаев за сутки стало меньше на 1415. Что касается новых заболевших, то 23,3% из них не имели никаких симптомов.

Всего с начала эпидемии в России выявлено 942 106 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 16 099 летальных исходов, выздоровело 755 513 человек.

11 августа была зарегистрирована первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Первая партия препарата уже произведена. В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований. Минздрав РФ уже заявил, что медработников и врачей как группы риска будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований, писал NEWS.ru