В Москве за сутки выявлено 4 455 случаев заболевания коронавирусом

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По данным на утро 25 октября, за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразилось 4 455 москвичей. Такую информацию приводит оперштаб по борьбе с COVID-19.

Количество заболевших практически не изменилось по сравнению с предыдущим днём, когда сообщалось о 4 453 заражённых. Число выздоровевших составило 2 614, накануне их было чуть больше - 2 639. Также 68 человек скончалось.

В общей сложности, за минувшие сутки в России выявлено 16 710 новых случаев заболевания COVID-19. 7 704 человека выздоровело, зафиксировано 229 летальных случаев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что суточный прирост заразившихся коронавирусом в мире стал рекордным. 465 322 человека заболели COVID-19 за 24 часа в разных странах мира.