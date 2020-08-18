В Москве выявили ещё 693 заболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/78594ebc-e128-11ea-ad18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи подтвердили ещё 693 диагноза COVID-19 у жителей Москвы. Накануне сообщалось о 690 новых заболевших коронавирусной инфекцией.

Как информирует столичный оперштаб, за сутки после лечения от COVID-19 из медучреждений выписали 1155 пациентов. Таким образом, число жителей столицы, выздоровевших от коронавируса увеличилось до 199 117. Накануне сообщалось об 11 скончавшихся пациентах с диагнозом COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 4748 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Лидерами по числу выявленных инфицированных, помимо Москвы, являются Санкт-Петербург — 157, следом идут Свердловская и Московская области — 149 и 145 соответственно, и Ставропольский край — 128.

При этом 29% заболевших не имели никаких симптомов. За минувшие сутки зафиксировано 132 летальных исхода, полностью выздоровели 6527 человек.

11 августа была зарегистрирована первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Первая партия препарата уже произведена. В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований. Минздрав РФ уже заявил, что медработников и врачей как группы риска будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований, писал NEWS.ru