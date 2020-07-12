За сутки в Москве выявили 679 заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c5fa0760-c418-11ea-ba98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве наблюдается незначительный прирост новых случаев COVID-19 на фоне общей динамики спада заболеваемости. За последние сутки диагноз подтвердился у 679 пациентов, накануне у 678, днём ранее у 637, а в минувший четверг, 9 июля, число заболевших было рекордно низким: 568. При этом количество новых случаев за неделю на 59% меньше, чем месяц назад и на 89% меньше, чем два месяца назад.

Возраст новых заболевших от 18 до 45 лет — в 46,5% случаях, от 46 до 65 лет — в 33%, от 66 до 79 лет — в 12,7%, старше 80 лет — в 5,1%, дети — в 2,7%.

С начала эпидемии в столице было выявлено 229 357 инфицированных. 4 143 человека скончались (27 за последние сутки). Доля тех, кому удалось победить болезнь, растёт с каждым днём. По данным на 12 июля выздоровели 164 560 пациента (72%).

В России выявлено 6 615 новых случаев коронавируса. Из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 130 летальных исходов, полностью выздоровели 3 615 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 727 162 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 335 летальных исходов, выздоровел 501 061 человек, писал NEWS.ru.