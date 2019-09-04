https://static.news.ru/photo/121a773e-cfbd-11e9-895d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай сообщил, что зимой во всём мире смертность увеличивается на 10-15%. Учёные связывают это с перепадами температуры, атмосферного давления и повышенной влажностью.

В зимний период статистика заболеваемости и обострений хронических и инфекционных заболеваний в среднем на 10-15% выше, — цитирует РИА Новости Салагая.

Он добавил, что лучше всего человеческий организм функционирует при температуре от −10 до +20 градусов. За пределами этих значений, по его мнению, «начинаются аномалии».

Есть исследования, которые говорят об увеличении числа тромбозов при увеличении влажности. Кто-то говорит, что это резкие перепады давления, — сказал Салагай.

Как писал News.ru, учёные из Европейского общества кардиологов выяснили, каким образом уменьшить риск ранней смерти после 40 лет. Продлить жизнь помогут занятия спортом. В исследовании специалистов участвовали около 500 тыс. человек старше 40 лет. Во время эксперимента удалось выяснить, что физические упражнения приносят большую пользу людям с заболеваниями сердца и сосудов, в то время как у здоровых пациентов эффективность от физнагрузок меньше.