В Кузбассе для пожилых возобновлён режим самоизоляции

https://static.news.ru/photo/dcac8916-f68a-11ea-a084-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Кузбасса вновь ввели самоизоляцию для людей от 65 лет из-за угрозы распространения COVID-19. Он будет действовать с 15 по 30 сентября, сообщили в региональном оперштабе.

По предложению главного санитарного врача области для противодействия распространению COVID-19 для кузбассовцев в возрасте 65 лет и старше вводится режим изоляции в домашних условиях (самоизоляции). Ограничительная мера будет действовать с 15 по 30 сентября, — отмечается в сообщении.

Таким образом, пожилые могут выйти из дома только для посещения врача, аптеки, салона оптики, в магазин за продуктами, а также посетить органы госвласти или местного самоуправления, МФЦ.

Помимо этого, пожилым кузбассцам разрешено покидать жилища по семейным нуждам, например, отводить внуков в детский сад или школу, а также оказывать помощь родственникам и в иных экстренных случаях.

Чтобы получить листок нетрудоспособности, людям старше 65 лет необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому врачу-терапевту.

В штабе при этом отметили, что режим самоизоляции может не применяться к руководству и сотрудникам предприятий, входящих в эту возрастную категорию, нахождение которых на рабочем месте является критически важным.

В Кузбассе к понедельнику, 14 сентября, зафиксировано 7809 случаев заражения коронавирусом, жертвами болезни стали 70 человек. К этому моменту в больницах, обсерваторах и на самоизоляции находятся 1906 человек, сняты с наблюдения 110 427 человек.

Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России в больницах находится 99 тысяч пациентов с коронавирусом. Это составляет около 80% развёрнутых для борьбы с пандемией коек.