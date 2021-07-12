В Калужской области перенесли введение QR-кодов

Власти Калужской области решили перенести даты введения QR-кодов для привитых от COVID и переболевших в регионе с 15 декабря текущего года на 15 января 2022-го, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша. В своём Telegram-канале Шапша отметил, что многие жители области сделали прививку, что существенно снизило рост заболеваемости.

На сегодняшний день более 543 тысяч жителей Калужской области сделали прививку, и мы видим, что это дает результат: люди стали меньше болеть, меньше госпитализаций, — сообщил политик.

По его словам, сейчас властям нужно разобраться, как быть людям, которые переболели COVID, но не имеют подтверждающих документов. И сегодня вице-премьер Татьяна Алексеевна Голикова сказала, что анализы на антитела с 2022 года станут основанием для получения сертификата переболевшего.

В связи с этим мы приняли решение перенести срок введения QR-кодов на месяц — до 15 января, — сказал губернатор.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о снятии Советом Думы с рассмотрения законопроекта о введении QR- кодов на транспорте. Данное предложение внёс комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, Госдума поддержала его единогласно.