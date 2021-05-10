В инструкции «Арбидола» подтверждена активность против коронавируса

Министерство здравоохранения России одобрило изменение в инструкции препарата «Арбидол Максимум» (международное непатентованное название — умифеновир). Согласно анализу ведомства, подкреплённому многочисленными независимыми исследованиями, препарат проявляет особую активность в отношении коронавируса. Обновлённый документ был опубликован в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).
Данное решение стало дополнительным доказательством того, что препарат является эффективным и безопасным средством против коронавирусной инфекции COVID-19, ставшей для населения главным вызовом последнего времени.
Отметим, что «Арбидол» уже довольно давно зарекомендовал себя как средство, которое можно применять как для лечения, так и с целью профилактики ОРВИ и гриппа. В настоящее время врачи успешно используют данный препарат против коронавируса. Лекарство включается в состав комплексного лечения пациентов. И здесь важно подчеркнуть, что «Арбидол» — это не симптоматический препарат, он предназначен для прямого действия. Он эффективен за счёт способности индуцировать систему интерферона и своих иммуностимулирующих действий.
Российские врачи считают, что профилактика коронавируса должна иметь системный характер. Для этих целей нужно использовать интерфероны и противовирусные препараты, к которым как раз таки и относится «Арбидол». Тем, кто здоров, и людям старше 60 лет с хроническими заболеваниями при отсутствии контактов с больными специалисты рекомендуют принимать «Арбидол» по 200 мг дважды в неделю на протяжении 21 дня. Тем же, кто имел контакты, следует принимать препарат по 200 мг один раз в день в течение 10–14 дней.
По словам фармаколога, профессора кафедры фармакологии ПМГМУ им. Сеченова Елены Каревой, прямая противовирусная активность препарата была доказана в ходе исследований, одно из которых было проведено Центре им. Чумакова.
«Арбидол» применяется для профилактики и лечения коронавируса при лёгкой форме заболевания, тогда как вакцина является исключительно средством профилактики. Но это не значит, что можно отказаться от прививки.
Со своей стороны, профессор кафедры аллергологии и иммунологии РУДН Оксана Гизингер сказала NEWS.ru, что эффективность препарата доказана на этапе контактной и постконтактной профилактики.
Эффективность «Арбидола» доказана как у медицинских работников, так и внутри семьи.
Кроме того, «Арбидол» входит в новейшую версию рекомендации российского Минздрава по медикаментозной профилактике и лечению амбулаторно и в стационаре лёгких форм COVID-19. На них как раз приходится свыше 80% всех диагностированных случаев. Его противовирусное действие было доказано многочисленными исследованиями, в том числе и независимыми, проводимыми за границей. В них принимали участие учёные из КНР, Австралии, Индии, Ирана и других стран.
Так, специалисты из Медицинского колледжа Тунцзи при Хуачжунском университете науки и технологии искали препарат, способный предотвратить передачу COVID-19 после контакта с инфицированным человеком. Тогда же исследователи обратили внимание на умифеновир — препарат с широким спектром противовирусной активности. С самого начала эпидемии китайские врачи успешно использовали это лекарство в сочетании с другими методами терапии для лечения пациентов с COVID-19. Исследование показало, что «Арбидол» эффективно ингибирует заражение коронавирусом, блокируя его проникновение в клетку.
Национальная комиссия здравоохранения Китая включила умифеновир в план лечения коронавирусной инфекции ещё в конце 2019 года. Препарат и сейчас рекомендуется Минздравом Китая для лечения и профилактики коронавируса.
Со своей стороны, австралийские учёные пришли к выводу, что препараты для лечения гриппа также могут быть эффективными от SARS-CoV-2.
Когда речь идёт о любых вирусах, то при самостоятельном лечении предпочтение стоит отдать безрецептурным лекарствам, имеющим высокий профиль безопасности. Причём в случае с любыми противовирусными препаратами самое важное не «как правильно их принимать», а когда.
В идеале — в течение первых двух суток с момента проявления начальных симптомов инфекции или с момента контакта с больным. Это требование объясняется механизмом действия препаратов, ведь их главная задача — сдержать размножение вируса. Именно поэтому чем раньше начать их принимать, тем лучше. Тогда и риски развития осложнения заметно снизятся.