В инструкции «Арбидола» подтверждена активность против коронавируса

Министерство здравоохранения России одобрило изменение в инструкции препарата «Арбидол Максимум» (международное непатентованное название — умифеновир). Согласно анализу ведомства, подкреплённому многочисленными независимыми исследованиями, препарат проявляет особую активность в отношении коронавируса. Обновлённый документ был опубликован в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).

Данное решение стало дополнительным доказательством того, что препарат является эффективным и безопасным средством против коронавирусной инфекции COVID-19, ставшей для населения главным вызовом последнего времени.

Отметим, что «Арбидол» уже довольно давно зарекомендовал себя как средство, которое можно применять как для лечения, так и с целью профилактики ОРВИ и гриппа. В настоящее время врачи успешно используют данный препарат против коронавируса. Лекарство включается в состав комплексного лечения пациентов. И здесь важно подчеркнуть, что «Арбидол» — это не симптоматический препарат, он предназначен для прямого действия. Он эффективен за счёт способности индуцировать систему интерферона и своих иммуностимулирующих действий.

Российские врачи считают, что профилактика коронавируса должна иметь системный характер. Для этих целей нужно использовать интерфероны и противовирусные препараты, к которым как раз таки и относится «Арбидол». Тем, кто здоров, и людям старше 60 лет с хроническими заболеваниями при отсутствии контактов с больными специалисты рекомендуют принимать «Арбидол» по 200 мг дважды в неделю на протяжении 21 дня. Тем же, кто имел контакты, следует принимать препарат по 200 мг один раз в день в течение 10–14 дней.

По словам фармаколога, профессора кафедры фармакологии ПМГМУ им. Сеченова Елены Каревой, прямая противовирусная активность препарата была доказана в ходе исследований, одно из которых было проведено Центре им. Чумакова.

«Арбидол» применяется для профилактики и лечения коронавируса при лёгкой форме заболевания, тогда как вакцина является исключительно средством профилактики. Но это не значит, что можно отказаться от прививки. Елена Карева фармаколог, профессор кафедры фармакологии ПМГМУ им. Сеченова фармаколог, профессор кафедры фармакологии ПМГМУ им. Сеченова

Со своей стороны, профессор кафедры аллергологии и иммунологии РУДН Оксана Гизингер сказала NEWS.ru, что эффективность препарата доказана на этапе контактной и постконтактной профилактики.



Эффективность «Арбидола» доказана как у медицинских работников, так и внутри семьи. Оксана Гизингер профессор кафедры аллергологии и иммунологии РУДН профессор кафедры аллергологии и иммунологии РУДН

Кроме того, «Арбидол» входит в новейшую версию рекомендации российского Минздрава по медикаментозной профилактике и лечению амбулаторно и в стационаре лёгких форм COVID-19. На них как раз приходится свыше 80% всех диагностированных случаев. Его противовирусное действие было доказано многочисленными исследованиями, в том числе и независимыми, проводимыми за границей. В них принимали участие учёные из КНР, Австралии, Индии, Ирана и других стран.

Так, специалисты из Медицинского колледжа Тунцзи при Хуачжунском университете науки и технологии искали препарат, способный предотвратить передачу COVID-19 после контакта с инфицированным человеком. Тогда же исследователи обратили внимание на умифеновир — препарат с широким спектром противовирусной активности. С самого начала эпидемии китайские врачи успешно использовали это лекарство в сочетании с другими методами терапии для лечения пациентов с COVID-19. Исследование показало, что «Арбидол» эффективно ингибирует заражение коронавирусом, блокируя его проникновение в клетку.

Национальная комиссия здравоохранения Китая включила умифеновир в план лечения коронавирусной инфекции ещё в конце 2019 года. Препарат и сейчас рекомендуется Минздравом Китая для лечения и профилактики коронавируса.

Со своей стороны, австралийские учёные пришли к выводу, что препараты для лечения гриппа также могут быть эффективными от SARS-CoV-2.

Когда речь идёт о любых вирусах, то при самостоятельном лечении предпочтение стоит отдать безрецептурным лекарствам, имеющим высокий профиль безопасности. Причём в случае с любыми противовирусными препаратами самое важное не «как правильно их принимать», а когда.

В идеале — в течение первых двух суток с момента проявления начальных симптомов инфекции или с момента контакта с больным. Это требование объясняется механизмом действия препаратов, ведь их главная задача — сдержать размножение вируса. Именно поэтому чем раньше начать их принимать, тем лучше. Тогда и риски развития осложнения заметно снизятся.