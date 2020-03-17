https://static.news.ru/photo/0e111cea-683f-11ea-8479-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года. Заболевание будет распространяться волнами, уверен он.

Пандемия развивается волнами. Это мы знаем, это точно так. Но насколько быстры эти волны? И когда эта пандемия инфицирует прогнозируемые до 60–​70% населения планеты? Это может длиться годами. Мы исходим из двух лет. Чем раньше будет вакцина, тем раньше можно будет ограничить эту пандемию, — заявил он на пресс-конференции.

17 марта китайский Институт исследований лабораторных животных при Академии медицинских наук заявил, что проводит испытания восьми вакцин от коронавируса нового типа. Некоторые из них уже показали свою эффективность. Тесты проводятся на трансгенных мышах и макаках. Вскоре Китай может приступить к клиническим испытаниям вакцин.

Как писал NEWS.ru ранее, коронавирусом нового типа уже заразились более 182 тысяч человек. Из них 7,1 тысячи умерли, более 78 тысяч выздоровели. На территории России зафиксировано 93 случая заражения инфекцией. За последние сутки зарегистрировано 30 случаев. Из заболевших 90 человек являются гражданами РФ, двое — гражданами КНР, ещё один — гражданин Италии.