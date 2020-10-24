В Дагестане пять человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

https://static.news.ru/photo/ebfaf202-178e-11eb-bc53-fa163e074e61_660.jpg Фото: minzdravrd.ru

Пять жителей села Какамахи в Дагестане госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения республики.

С 24 по 26 октября в селе Какамахи Карабудахкентского района зарегистрировано пять случаев с подозрением на сибирскую язву, из них четыре пациента были выявлены активно при подворном обходе медработниками, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отделение Гурбукинской участковой больницы Карабудахкентского района было перепрофилировано в инфекционный госпиталь, куда были госпитализированы все заболевшие. Их состояние оценивается как средней тяжести. Имеются кожные проявления заболевания.

По предварительным данным, люди заразились при убое и разделывании мяса домашнего крупного рогатого скота.

Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов держит ситуацию на контроле.

Для нас важно, чтобы инфекция не получила распространения и не нанесла вреда здоровью наших жителей, — заявил министр.

По его словам, медики проводят необходимые мероприятия в очаге заболевания. Состояние пациентов не вызывает опасений. Гаджиибрагимов подчеркнул, что жители региона должны обращать внимание на состояние здоровья и при появлении кожных проявлений своевременно обращаться к врачам.

Минздрав Дагестана разработал оперативный план противоэпидемических мероприятий на месте выявления инфекции. Риску инфицирования подвержены 14 человек. За ними в течение восьми дней будут наблюдать врачи: ежедневно осматривать кожные покровы, дважды в день измерять температуру тела. Всем им проводится экстренная профилактика антибактериальными препаратами.

Последний случай заболевания сибирской язвой был диагностирован у четырёх человек в дагестанском селе Новокули в октябре 2019 года.

Как писал NEWS.ru, на Украине был подтверждён случай сибирской язвы у человека. Заболевший занимался скупкой животных для последующей перепродажи.