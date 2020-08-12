Минздрав Украины подтвердил случай сибирской язвы у человека

Центр общественного здоровья Минздрава Украины официально подтвердил случай сибирской язвы у человека в Одесской области.
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7 августа заболевший наконец обратился к семейному врачу. 11 августа референс-лаборатория Центра общественного здоровья выделила ДНК сибирской язвы с помощью метода ПЦР.
Сотрудники Госпродпотребслужбы и специалисты областного лабораторного центра приняли все необходимые меры по упреждению дальнейшего распространения болезни. За контактными лицами заболевшего установлен надзор. В районе его проживания проводится противоэпидемические и профилактические мероприятия.
В украинском Минздраве напоминают, что сибирская язва не передаётся от человека к человеку. Заразится можно при проникновении возбудителя через кожу или слизистые оболочки при работе с мёртвыми животными (разделка туш, снятие кожи, захоронение) или при уходе за больными животными, а также через укусы кровососущих насекомых и при употреблении в пищу мяса больных животных.
В октябре 2019 года вспышка сибирской язвы отмечалась в Дагестане, писал NEWS.ru.
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