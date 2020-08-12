Минздрав Украины подтвердил случай сибирской язвы у человека

https://static.news.ru/photo/1904b3d8-dcc4-11ea-af0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library

Центр общественного здоровья Минздрава Украины официально подтвердил случай сибирской язвы у человека в Одесской области.

Об этом сообщается на странице Центра в Facebook. В июле в Одесский областной лабораторный центр доложили о подозрении на сибирскую язву у одного из жителей региона. В результате эпидемиологического расследования специалисты установили, что 3 августа у больного поднялась температура, на голени образовался фурункул, который затем перешёл в язву. За профессиональной медпомощью больной не обращался. Известно, что он занимался скупкой животных для последующей перепродажи.

7 августа заболевший наконец обратился к семейному врачу. 11 августа референс-лаборатория Центра общественного здоровья выделила ДНК сибирской язвы с помощью метода ПЦР.

Сотрудники Госпродпотребслужбы и специалисты областного лабораторного центра приняли все необходимые меры по упреждению дальнейшего распространения болезни. За контактными лицами заболевшего установлен надзор. В районе его проживания проводится противоэпидемические и профилактические мероприятия.

В украинском Минздраве напоминают, что сибирская язва не передаётся от человека к человеку. Заразится можно при проникновении возбудителя через кожу или слизистые оболочки при работе с мёртвыми животными (разделка туш, снятие кожи, захоронение) или при уходе за больными животными, а также через укусы кровососущих насекомых и при употреблении в пищу мяса больных животных.

В октябре 2019 года вспышка сибирской язвы отмечалась в Дагестане, писал NEWS.ru.