Вакцина от гриппа в таблетированной форме успешно прошла испытание второй фазы на людях.
Результаты исследование опубликованы в журнале
Авторы исследования отмечают, что вакцины на основе таблеток дешевле в производстве и удобнее в использовании, чем инъекции. Главная трудность, с которой столкнулись учёные, — сложность пероральной доставки. Однако последние испытания показали, что специалистам удалось решить эту проблему.
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