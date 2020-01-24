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Вакцина от гриппа в таблетированной форме успешно прошла испытание второй фазы на людях.

Результаты исследование опубликованы в журнале The Lancet Infectious Diseases. Согласно им, таблетка безопасна и эффективна, как и инъекционная вакцина. По мнению учёных, такая форма лекарства в будущем может быть использована в борьбе против коронавирусов.

Авторы исследования отмечают, что вакцины на основе таблеток дешевле в производстве и удобнее в использовании, чем инъекции. Главная трудность, с которой столкнулись учёные, — сложность пероральной доставки. Однако последние испытания показали, что специалистам удалось решить эту проблему.

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