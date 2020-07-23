Университет США: лекарства от изжоги и гастрита осложняют течение COVID-19

https://static.news.ru/photo/bdcdfecc-cd44-11ea-b219-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Препараты, которые регулярно принимают люди с заболеваниями желудка, могут ухудшать состояние при заражении коронавирусом, увеличивают риски попадания на аппараты ИВЛ и повышают вероятность смерти от инфекции, считают учёные из Бруклинского университета, опираясь на проведённое ими исследование.

Так, среди тех, кто принимал такие медикаменты, смертность от коронавируса оказалась выше в 2,3 раза, риск оказаться на ИВЛ вырос в 2,5 раза. Речь идёт об ингибиторах протонной помпы (ИПП), к которым относятся «Омепрозол», «Доксилак», «Пантопрозол» и другие средства. В исследовании американских учёных, позволившем им сделать выводы о влиянии ИПП на состояние инфицированных коронавирусом, указано, что 15,6% госпитализированных с COVID-19 принимали эти препараты, пишут «Известия».

Существует гипотеза, что SARS-CoV-2 может избежать нейтрализации желудочной кислотой из-за гипохлоргидрии (повышенного содержания соляной кислоты в желудочном соке), вызванной применением блокаторов протонной помпы и могут предрасполагать к тяжёлой форме COVID-19, а также к искусственной вентиляции лёгких, — говорится в исследовании.

Ряд опрошенных изданием экспертов счёл результаты исследования заслуживающими профессионального интереса, хотя пока оно не прошло обязательную процедуру рецензирования и не опубликовано, опираться на него в клинической практике нельзя. Тем не менее, в целом ИПП нередко связывают с угрозой заражения теми инфекциями, при которых оно происходит через органы ЖКТ, отметил руководитель курса прикладной фармакологии и фармакотерапии факультета наук о здоровье университета OsloMet (Норвегия) Юрий Киселёв.

Еще в XIX веке в холерных лабораториях висела надпись «На пустой желудок не входить». Потому что пища — это стимулятор секреции кислоты. Если она подавлена, то через рот могут попасть различные патогены. Также это может повлиять на течение уже имеющегося заболевания, — добавил профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, гастроэнтеролог Алексей Буеверов.

Медики полагают, что вопросы дальнейшего приёма или временного отказа от приёма ингибиторов протонной помпы при инфицировании коронавирусом должны обсуждаться с лечащим врачом.

Приём любых препаратов должен быть обоснован. Вероятно, для больных с COVID-19, принимавших на догоспитальном этапе ИПП, необходимо дополнительно обсуждать вопрос о показаниях к дальнейшему приему этого класса препаратов, основываясь на клинической картине заболевания ЖКТ и показаниях рН, — резюмировал профессор кафедры госпитальной терапии Медицинского института РУДН Николай Кислый.

Как писал NEWS.ru ранее, повторное заражение коронавирусной инфекции нового типа возможно. Это редкое явление, которое может быть связано с особенностями иммунной системы человека. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе российского Министерства здравоохранения.