Украинским школам пообещали миллион гривен за полную вакцинацию сотрудников

Первое образовательное учреждение или фирма в Ивано-Франковске, которая привьёт от коронавируса всех сотрудников, получит миллион гривен (около 2,7 миллиона рублей) на развитие собственной инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив, запись его выступления транслировалась в Facebook.

Местные чиновники на совещании городского совета рассказали, что в Ивано-Франковске насчитывается около 50 школ и лицеев, где доля привившихся педагогов превышает 80%. В ответ на это градоначальник подчеркнул, что желает видеть тотальную иммунизацию, и пообещал поощрение.

Миллион гривен тому заведению, которое первым достигнет 100 процентов вакцинированных работников! — пообещал Марцинкив. Будут ли эти деньги выделены из городского бюджета или личных накоплений, мэр не уточнил

Ранее правительство Греции пообещало молодёжи денежные выплаты за вакцинацию от коронавирусной инфекции. Размер выплат составит 150 евро. Эти деньги можно будет потратить на билеты на поезда, самолёты и паромы, абонементы в культурные учреждения, аренду автомобилей или на бронирование кемпинговых площадок.