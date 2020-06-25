Учёный рассказал, когда малярийные комары представляют опасность

https://static.news.ru/photo/8198feb8-b78a-11ea-855f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jimmy Chan/pexels.com

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, что комары рода анофелес, которые являются переносчиками малярии, широко распространены в России.

По его словам, в течение сезона практически каждый житель РФ подвергается укусам малярийных комаров, когда выезжает за пределы города. Он отметил, что малярия — самая опасная инфекция, разносимая комарами. Однако то, что человека укусило такое насекомое, ещё не значит, что он обязательно заражён.

Малярийные комары могут быть переносчиками инфекции, если сами являются её носителями. Если инфекции нет, то их укус ничем не страшен. На юге России когда-то были очаги малярии, но проведённые ещё в XIX веке работы по осушению болот позволили решить эту проблему, — рассказал Марьинский в интервью радио Sputnik.

Эксперт сообщил, что на сегодняшний день в РФ бывают локальные, вспышки малярии, но, как правило, такие случаи являются завозными из тропических регионов. По словам учёного, неподготовленный человек вряд ли сможет отличить обычного комара от малярийного. При этом эти насекомые могут быть разносчиками и других инфекций.

Ранее ряд СМИ сообщал, что из-за зимних морозов в России была отмечена массовая гибель рыб гамбузий, или «москитных рыбок», поедающих личинок комаров, что может привести к росту числа этих насекомых, в том числе малярийных.

Малярия — это инфекционное заболевание, при котором у больного наблюдается повышение температуры, головная боль и суставная боль, усталость и озноб. Во время протекания болезни у инфицированного увеличиваются селезенка и печень, понижается гемоглобин.

Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты Роспотребнадзора напомнили, что коронавирус не передаётся с укусами насекомых, однако они способны заразить человека другими опасными заболеваниями. Ведомство дало рекомендации по выбору средств от насекомых — репеллентов.