Учёные выяснили, что лучи солнца могут убить COVID-19 за секунды

https://static.news.ru/photo/48d83f2a-ca6e-11ea-b078-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Итальянские биологи и физики, исследованиями которых руководил профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи, установили, что ультрафиолетовое излучение эффективно при лечении коронавируса.

В коллаборации с астрофизиками из Национального института астрофизики Италии учёные провели эксперимент, при котором поместили COVID-19 в капли воды, выделяемые при чиханье и кашле. При этом они использовали три вида концентрации вируса — низкую, высокую и очень высокую.

Низкая концентрация бывает в случае, когда заражённый находится в помещении с другими людьми, высокая — если болезнь проходит в тяжёлой стадии. Очень высокой, как утверждают учёные, в обычной жизни не существует, но учёные всё же решили провести опыты, используя и такой вариант.

Капельки воды, передаёт РИА Новости, получили дозы солнечного излучения в коротковолновом диапазоне. При этом эффект от УФ-излучения, даже в минимальных дозах, оказался 100-процентным и коронавирус погибал.

Другой эксперимент группа исследователей провела с солнечным излучением, которое получает человек у земной поверхности.

Результат был тот же самый: минимальная доза солнечного излучения в считанные секунды уничтожала коронавирус в капельках воды практически на 100%, — рассказал профессор Клеричи.

Таким образом стало понятно, почему в Европе сейчас снижается число заболевших, а в Южном полушарии, где наступает зима, число пациентов с COVID-19 увеличивается.

Биологи Миланского университета также сравнили уровень солнечной радиации с эпидемиологической ситуацией в различных регионах планеты и решили, что вывод о бесспорном разрушающем действии ультрафиолета на коронавирус верен.

Однако есть и исключения. В Индии, Пакистане и Бангладеш тоже много солнца, однако из-за муссонного климата с сильными дождями, ультрафиолета на землю попадает мало.

Кроме того, сказываются и меры предосторожности, которые соблюдают жители того или иного региона. Таким образом итальянские специалисты полностью уверены в своих выводах и считают, что солнечные лучи «убийственно» воздействуют на коронавирусную инфекцию.

Учёные из разных уголков мира ищут безотказный способ победить опасный вирус, пришедший из китайского города Ухань. Так, исследователи из Университета Монпелье во Франции считают, что капуста является тем продуктом, который «убивает» коронавирус. По их данным, низкие показатели смертности от COVID-19 отмечаются в тех странах, где популярностью у населения пользуются различные виды этого продукта.

Специалисты из Открытого университета Нидерландов и Медицинского центра Эразмус выяснили, в свою очередь, что цветение растений и их пыльца могут уменьшить распространение коронавируса летом.

При этом два независимых эксперимента показали, что тёплая и влажная погода не убивает коронавирус и лишь незначительно снижает его потенциал к распространению. В одном из них, проведённом совместной группой исследователей из США и Канады, анализу подверглись боле 370 тысяч случаев COVID-19 в разных регионах Северной Америки. Учёные изучали взаимовлияние факторов температуры и влажности окружающей среды, социального поведения и политики госорганов в отношении эпидемии.

Как писал NEWS.ru, вторая группа добровольцев, участвовавшая в тестировании разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вакцины против коронавируса, выписана из клиники.