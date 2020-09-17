Учёные рассказали об опасности томатов

https://static.news.ru/photo/f55fc148-f8e3-11ea-8da9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Учёные выяснили, что томаты, способность которых предотвращать рак недавно была доказана, при злоупотреблении могут стать причиной развития болезни Альцгеймера.

Как пишет издание «Царьград», в помидорах содержится большое количество лектинов. Именно это вещество при регулярном употреблении может спровоцировать появление болезни Альцгеймера. Это связано с тем, что лектины мешают усвоению витаминов и микроэлементов, что в свою очередь может привести к различным дисфункциям, в том числе, повреждению клеток мозга.

При этом не только томаты богаты лектинами. В список таких продуктов можно внести огурцы, перец, а также цельнозерновые и некотрые молочные продукты. Их чрезмерное употребление может привести к преждевременному разрушению клеток мозга, что в свою очередь спровоцирует раннюю потерю памяти.

Ранее NEWS.ru писал о том, что для сохранения кожи красивой и молодой как можно дольше следует внимательно отнестись к своему рациону питания. Такой совет дала диетолог Анжелика Дюваль. По её словам, одним из главных продуктов для этого является белокочанная капуста.