Учёные рассказали об опасности томатов

Учёные выяснили, что томаты, способность которых предотвращать рак недавно была доказана, при злоупотреблении могут стать причиной развития болезни Альцгеймера.
Как
При этом не только томаты богаты лектинами. В список таких продуктов можно внести огурцы, перец, а также цельнозерновые и некотрые молочные продукты. Их чрезмерное употребление может привести к преждевременному разрушению клеток мозга, что в свою очередь спровоцирует раннюю потерю памяти.
Ранее NEWS.ru писал о том, что для сохранения кожи красивой и молодой как можно дольше следует внимательно отнестись к своему рациону питания. Такой совет дала диетолог Анжелика Дюваль. По её словам, одним из главных продуктов для этого является белокочанная капуста.
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