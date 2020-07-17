Учёные рассказали, как распознать преддиабет

https://static.news.ru/photo/00155e48-c867-11ea-9215-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeremy Maude/moodboard/Global Look Press

Преддиабет можно распознать по изменению микробиоты кишечника. К такому выводу пришла международная команда учёных из Гётеборгского университета, изучающая данное пограничное состояние.

Так, во время преддиабета человеческий организм уже не функционирует должным образом, однако нарушения ещё не достигают стадии заболевания. Чаще всего в этот период в организме замедляется выработка инсулина поджелудочной железой и нарушается усвоение глюкозы, уточняет «Ридус».

Как выяснили исследователи, благодаря изучению микробиоты можно спрогнозировать появление диабета второго типа, а также начать долгосрочную терапию, чтобы отсрочить заболевание.

Во время прошлых исследований было подтверждено, что изменение работы кишечника сказывается на рисках возникновения диабета. Учёные хотели установить, каким образом преддиабет влияет на полезные бактерии в кишечнике, и можно ли это заметить заранее.

К эксперименту были привлечены добровольцы. Оказалось, что у испытуемых с нарушениями уровня глюкозы натощак было меньшее разнообразие микробиоты, нежели у людей с нормальным уровнем.

Кроме того, добровольцы, у которых ранее были замечены нарушения толерантности к глюкозе, имели существенные изменения в работе кишечника, и как следствие, увеличение или уменьшение бактерий.

Наше исследование показало, что у людей с преддиабетом и диабетом 2-го типа до начала лечения довольно-таки низкий уровень кишечных бактерий, вырабатывающих бутират, масляную кислоту. Мы считаем, что есть связь между появлением симптомов диабета и снижением количества этих микроорганизмов, — заключили учёные.

Ранее NEWS.ru писал, что о том, как можно заподозрить у себя преддиабет, рассказала ассистент кафедры эндокринологии № 1 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова кандидат медицинских наук Надежда Максимова.

По словам доктора, при этом состоянии уровень глюкозы в крови выше нормы, но не настолько высок, как обычно бывает при сахарном диабете.