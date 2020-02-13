https://static.news.ru/photo/6a9befa8-4e63-11ea-adb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fred de Noyelle / GODONG/Global Look Press

Россия заняла четвёртое место после Украины, Белоруссии и Литвы по числу прироста смертности от цирроза печени. Исследование международной группы учёных охватило 195 стран мира за 1990–2017 годы.

Как пишет The Lancet Gastroenterology & Hepatology, в 2017 году цирроз стал причиной более 1,32 млн случаев смерти в мире, или 2,4% от общего числа смертей. При этом ситуация с каждым годом только ухудшается.

Наименьший коэффициент смертности от цирроза был зафиксирован в Сингапуре, Исландии и Новой Зеландии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что медики назвали симптомы, указывающие на проблемы с печенью, которые часто игнорируют пациенты. В первую очередь надо обратить внимание на изменение цвета кожи, ногтей и склеры глаз. Если оттенок стал жёлтым, то необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью и пройти обследование. Кроме того, кожа может стать жирной и покрыться мелкими гнойничками, а в более серьёзных случаях возможно появление фурункулов.