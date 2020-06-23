Учёные открыли диету, которая помогает лечить рак

https://static.news.ru/photo/3a67cd5c-b56f-11ea-9235-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/wuny-1323187

Учёные из Италии, США и Нидерландов провели масштабное исследование проходящих химиотерапию пациентов, выяснили особенности их питания и пришли к выводу, что низкокалорийная диета с пониженным содержанием белков и аминокислот усиливает эффект при лечении онкозаболеваний.

Речь идёт о низкокалорийных диетах. Данные диеты запускают процессы, сходные при «мокрой» голодовке, когда человек употребляет только воду, — говорится в их докладе, опубликованном в журнале Nature Communications.

Учёные доказали, что диеты, имитирующие голодание, защищают здоровые клетки в ходе химиотерапии. При этом раковые клетки уничтожаются гораздо эффективнее. Особенно это касается пациентов с ранними стадиями рака молочной железы.

Пациенты, питающиеся супами на растительной основе, пьющие много жидкости и чай, показали лучшие показатели по излечиваемости, чем иные исследуемые группы. У них также наблюдалось сниженное количество повреждений ДНК в Т-лимфоцитах. Побочных эффектов от такой диеты обнаружено не было.

Как писал NEWS.ru, онкологи представили список продуктов, которые снижают риск развития онкологических заболеваний. Это чиа, красный виноград, грецкие орехи, артишоки, черника, брюссельская капуста. Семена чиа содержат большое количество кверцетина, кемпферола и хлорогеновой кислоты. Эти антиоксиданты входят в состав препаратов для профилактики рака. Кожура красного винограда содержит ресвератол, антоцианы и катехины, помогающие в борьбе со злокачественной опухолью. Грецкие орехи являются источником альфа-линолевой кислоты, которая помогает при онкологии в толстой кишке. Артишоки полезны для женских молочных желёз и негативно воздействуют на колоректальный рак. Черника является уникальной ягодой с высоким содержанием антоцианов, которые борются с онкологией. А брюссельская капуста снижает риск развития рака предстательной железы, мочевого пузыря, толстого кишечника, груди, печени и лёгких.