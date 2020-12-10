Учёные назвали фактор, увеличивающий в два раза риск развития рака

https://static.news.ru/photo/a0cd2cc6-3aef-11eb-9342-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные обнаружили в человеческом организме ген, который в два раза увеличивает риск развития онкологического заболевания.

К такому выводу пришли специалисты Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего и онкологического центра Мурса. Результаты их исследования опубликовал журнал FASEB BioAdvances. Согласно им, ген SIGLEC12 производит белок, который в ходе эволюции мутировал и в результате потерял способность идентифицировать патогены.

Организм удаляет гены, которые кодируют дисфункциональные белки. Это привело к тому, что большинство людей перестали продуцировать белок Siglec-12. Однако 30% жителей планеты все ещё имеют этот механизм.

Исследователи изучили образцы здоровых и раковых тканей и обнаружили, что люди, имеющие SIGLEC12 и производящие соответствующие белки, в два раза больше подвержены риску развития рака на поздней стадии в течение своей жизни. Для определения наличия этого гена был разработан специальный тест.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин обратился к правозащитникам с просьбой уделить внимание соблюдению прав россиян при оказании помощи онкобольным и в первичном звене здравоохранения.