Путин призвал уделить внимание правам россиян в сфере онкологии

https://static.news.ru/photo/17f343e6-3adf-11eb-8b17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин обратился к правозащитникам с просьбой уделить внимание соблюдению прав россиян при оказании помощи онкобольным и в первичном звене здравоохранения.

Прошу вас уделить внимание и тому, как соблюдаются права людей в первичном, самом близком к людям звене здравоохранения, и продолжить мониторинг помощи, конечно, больным по графику, по планам, в том числе и, может быть, в первую очередь онкологическим больным, — отметил политик на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Об этом президент заявил на заседании совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Как писал NEWS.ru, московские медучреждения в 2020 году оказывали пациентам онкологии всю необходимую медицинскую помощь и даже нарастили объёмы работы с пациентами, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, в январе — августе были госпитализированы более 240 человек с онкологическими заболеваниями, это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество курсов лучевой терапии в период пандемии в столице выросло на 15% и составило более семи тысяч, а количество курсов химиотерапии возросло на 50%, до 186 тысяч.