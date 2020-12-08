Мэрия Москвы: пандемия не отразилась на лечении онкобольных

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Московские медучреждения в 2020 году оказывали пациентам онкологии всю необходимую медицинскую помощь и даже нарастили объёмы работы с пациентами, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, в январе-августе были госпитализированы более 240 человек с онкологическими заболеваниями, это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество курсов лучевой терапии в период пандемии выросло на 15 процентов и составило более 7 тысяч, а количество курсов химиотерапии возросло на 50 процентов до 186 тысяч, — добавила Ракова.

В Москве создано шесть многопрофильных онкоцентров, работающих на базе Московской городской онкологической больницы № 62, городской клинической больницы № 57 им. Плетнева, Московского клинического научного центра им. Логинова, ГКБ им. Боткина, ГКБ № 40 и городской клинической онкологической больницы № 1. Все необходимые анализы и процедуры для онкобольных доступны, в том числе, во время пандемии, пишет «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что вице-премьер Татьяна Голикова заявляла о нехватке 26 препаратов для лечения онкологических заболеваний в России в последние месяцы. По её словам, в 2021 году объём производства таких лекарств, а также их импорт будет увеличен. Минпромторг уже провёл переговоры с зарубежными поставщиками.