Голикова рассказала о дефиците онкопрепаратов

https://static.news.ru/photo/c8d9c9b2-364a-11eb-b4b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В последние месяцы в России отмечается нехватка 26 препаратов для лечения онкологических заболеваний. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, в 2021 году объём производства таких лекарств, а также их импорт будет увеличен. Минпромторг уже провёл переговоры с зарубежными поставщиками.

Чиновница также добавила, что в настоящее время к программе модернизации первичного звена здравоохранения в России подключились три тысячи медорганизаций, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) повысила предельные цены на два лекарства из перечня жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), использующихся при лечении онкологических заболеваний. Стоимость одного из лекарств — препарата «Ломустин» — была увеличена в девять раз, до 37 тысяч рублей за упаковку. Второй препарат — «Азатиоприн», который принимают пациенты с онкологией, а также те, кто лечится от ревматоидного артрита, — подорожал в два раза, до 380 рублей.