Ученые выявили четыре типа сна The Sun: исследование ученых из США позволило выявить четыре типа сна

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Масштабное исследование ученых из США позволило выявить четыре основных типа сна у людей, сообщает The Sun, ссылаясь на результаты проекта. Так, участников эксперимента удалось разделить на тех, кто спит крепко, любителей вздремнуть, страдающих бессонницей, а также тех, кто отсыпается только по выходным. В исследовании, которое заняло 13 лет, приняли участие 3683 человека.

Автор исследования доцент кафедры развития человека и семейных исследований в Университете Пенсильвании Суми Ли отметила, что исследование также позволило выявить взаимосвязь между паттернами сна и болезнями.

Наши результаты указывают на повышенный риск хронических заболеваний, связанных с неоптимальными фенотипами здоровья во сне, в основном у страдающих бессонницей, — сказала Ли.

Кроме того, эксперимент позволил выявить некоторые закономерности. Так, среди любителей вздремнуть больше пожилых людей, а в числе страдающих бессонницей — люди с более низким уровнем образования и безработные. Кроме того, ученые пришли к выводу, что за 10 лет участники исследования так и не смогли изменить свои паттерны сна.

Существуют способы соблюдения гигиены сна, которые люди могли бы использовать для улучшения своего сна, например не пользоваться мобильными телефонами в постели, регулярно заниматься спортом и избегать употребления кофеина ближе к вечеру, — добавила Ли.

Ранее доктор Майкл Бреус рассказывал, что регулярные физические упражнения в течение часа могут поспособствовать улучшению сна. Кроме того, эксперт рекомендовал отказаться от алкоголя и сделать перед сном что-то приятное, отбросив тем самым негативные мысли.