Турецкий врач рассказал, что поможет родить красивого ребёнка

Врач Эртан Изгич назвал продукт, который поможет будущей маме родить красивого малыша.
По его словам, беременной женщине нужно есть айву, которая содержит множество витаминов и является антиоксидантом, помогает сохранить фигуру и устраняет тошноту на ранних сроках.
Изгич также посоветовал есть белое и красное мясо, чтобы сохранить в норме уровень гемоглобина. Кроме того, эти продукты окажут благотворное влияние на развитие ребёнка,
Ранее NEWS.ru узнал у заведующей гинекологическим отделением ГБУЗ «ГКБ № 17 ДЗМ» Марины Накрыжской, как обнаружить у себя эндометриоз и чем его лечить.