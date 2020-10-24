Турецкий врач рассказал, что поможет родить красивого ребёнка

https://static.news.ru/photo/37c7dce2-168e-11eb-a814-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Врач Эртан Изгич назвал продукт, который поможет будущей маме родить красивого малыша.

По его словам, беременной женщине нужно есть айву, которая содержит множество витаминов и является антиоксидантом, помогает сохранить фигуру и устраняет тошноту на ранних сроках.

Изгич также посоветовал есть белое и красное мясо, чтобы сохранить в норме уровень гемоглобина. Кроме того, эти продукты окажут благотворное влияние на развитие ребёнка, передаёт Milliyet.

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