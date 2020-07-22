Тренер рассказала о влиянии упражнения для живота «вакуум» на весь организм

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Бодифлекс не может помочь похудеть, если питаться неправильно, но отдельные упражнения этой техники способны улучшить обмен веществ и избавиться от некоторых проблем со здоровьем после родов, рассказала диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер, телеведущая фитнес-рубрики на телеканале «Пятница» Арина Скоромная.

Бодифлекс — система тренировок с акцентом на особую технику дыхания. Её сторонники считают, что сочетание вдохов с напряжением диафрагмы и статичных упражнений помогает убрать жир в проблемных местах тела. Тренер не вполне согласна с этим мнением.

Если не соблюдены все условия — рацион питания, мышечная физическая активность, — ничего не сработает. Если вы только занимаетесь бодифлексом и при этом едите не очень правильно, нет физической активности, никакого похудения не будет. Сжечь жир локально нельзя, — сказала эксперт.

Однако ведущая обратила внимание на одно популярное упражнение из этой техники, «вакуум», для выполнения которого надо максимально втянуть живот и задержать дыхание. Скоромная отметила, что такая тренировка помогает укрепить мышцы пресса, при её регулярном выполнении живот не будет «выпадать» к вечеру или после обильного питья, но это не единственный её плюс, передаёт радио Sputnik.

«Вакуум» может сузить талию. Многим помогает избавиться после родов от диастаза — это расхождение прямых мышц живота, «вакуум» помогает мышцам сойтись. Не всем это помогает, однако с помощью бодифлекса можно бороться в том числе и с такими проблемами, — подчеркнула тренер.

Она добавила, что борьбой с лишним весом нельзя считать дыхательные упражнения, выполняемые сидя на диване, но «вакуум» задействует всё тело, организм «работает», что нормализует обмен веществ. И всё же похудеть можно, только сочетая нагрузки с правильным питанием.

Как писал NEWS.ru ранее, бодибилдер и тренер Михаил Малек рассказал, как правильно «сушиться». К такому способу похудения часто прибегают спортсмены, когда им необходимо избавиться от лишнего жира и воды без потери мышечной массы. Однако слишком быстрая потеря веса может нанести вред организму.